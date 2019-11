Scritta al Trasimeno, “spara a Salvini”: la solidarietà della Lega

“Spara a Salvini”. Questa la scritta apparsa sul pontile di San Feliciano contro il leader della Lega. E sono proprio gli esponenti della Lega del comprensorio del Trasimeno a manifestare per primi solidarietà al loro segretario nazionale. La stessa scritta di minaccia apparsa in altre parti d’Italia.

“Siamo vicini al leader della Lega Matteo Salvini e condanniamo con forza tali messaggi d’odio”, sono queste le parole del senatore Luca Briziarelli e del neo eletto consigliere regionale, Eugenio Rondini. A cui si aggiungono tutti gli eletti e i responsabili comunali della Lega Trasimeno.

La scritta comparsa a San Feliciano nei pressi del pontile, “Spara a Salvini”, ha fatto scattare tra le fila

leghiste, grande solidarietà nei confronti di Matteo Salvini: “Questo è il chiaro risultato – spiegano dal Carroccio lacustre – dell’odio promosso verso Matteo Salvini”.

“Quando si trasforma l’avversario in un nemico – spiega Briziarelli – e si combatte la persona solo perché non si condividono le sue idee e le sue proposte questo è il risultato. Noi continueremo a batterci ‘per’ gli italiani e non ‘contro’ qualcuno”.

“C’è forte rammarico oltre che per il gesto, anche perché – continuano dalla Lega Trasimeno – non sono arrivati attestai di solidarietà e prese di distanza da fatti del genere, da chi si dice paladino della lotta all’odio”.

Proprio il leader della Lega, sabato a Perugia, aveva commentato, sollecitato dai giornalisti, “l’opera d’arte” che lo ritrae mentre punta una pistola contro alcuni immigrati: “Una cazzata” aveva sentenziato il leader leghista.

