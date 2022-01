Screening scuole, positivi al Covid 10 ragazzi delle superiori

I risultati dello screening suilla popolazione scolastica effettuato nel comune di Panicale: tutti gli alunni dei plessi locali sono negativi

Tutti negativi al Covid i bambini e gli studenti delle scuole del Comune di Panicale, mentre ci sono invece 10 positivi tra i ragazzi delle superiori. Questo il risultato dello screening effettuato dal Comune di Panicale per la riapertura delle scuole.

Il Comune informa che l’adesione alla campagna di screening è stata molto ampia. Ed ha indicato che non ci sono alunni positivi tra coloro che frequentano i plessi del territorio comunale. Mentre ci sono positivi tra i ragazzi più grandi che frequentano le scuole di Perugia.

Mensa e bus

Per i plessi di Panicale sono comunque previste ulteriori disposizioni in ragione dell’emergenza sanitaria. Il dirigente scolastico ha già informato la sospensione del servizio mensa fino al 14 gennaio. Per le due scuole d’infanzia non è dunque prevista la colazione.

Funziona regolarmente il servizio scuolabus, con le seguenti precisazioni: – i bambini delle scuola dell’infanzia di Panicale e Tavernelle usciranno alle ore 12; – invariato l’orario per primaria e secondaria di Tavernelle; – per la primaria di Panicale l’uscita sarà alle ore 12.50.