Scovato un deposito della droga a San Cristoforo a Catania - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno inferto un altro duro colpo al fenomeno dello smercio di stupefacenti, con l’arresto per “detenzione ai fini spaccio di droga”, di un pusher 24enne di Catania, che in un appartamento nel rione San Cristoforo, aveva creato una base logistica per lo stoccaggio di cocaina e marijuana. Tutta la droga il denaro e quant’altro rinvenuto, è stato sequestrato il pusher, invece, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

tvi/gtr