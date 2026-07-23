Scoperto traffico illecito di moto nei container a Roma, 3 fermi e 2 denunce - Tuttoggi.info

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Scoperto traffico illecito di moto nei container a Roma, 3 fermi e 2 denunce

ItalPress

Scoperto traffico illecito di moto nei container a Roma, 3 fermi e 2 denunce

Gio, 23/07/2026 - 09:18

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ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, coordinati dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno fermato per ricettazione e riciclaggio in concorso tre cittadini senegalesi di 53, 28 e 54 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti specifici. Contestualmente, per gli stessi reati, sono stati denunciati a piede libero altri due connazionali di 50 e 54 anni.

L’operazione, condotta con il supporto dei militari della Stazione di Ponte Galeria e in collaborazione con il Gruppo e la Compagnia di Ostia, è scattata a seguito di una serie di furti di motocicli registrati nel quartiere Parioli.

Le indagini hanno guidato i militari presso la sede di una società in via della Magliana, in zona Ponte Galeria. A seguito di un servizio di osservazione, gli investigatori hanno riscontrato la presenza di 54 container, tutti affittati a cittadini extracomunitari. D’intesa con la Procura, i Carabinieri hanno ispezionato i moduli, scoprendo che all’interno di 21 di essi erano stipati moto di varia cilindrata e ricambi già imballati, pronti per essere spediti illecitamente fuori dal territorio europeo.

Nei container riconducibili ai tre uomini sottoposti a fermo – sorpresi sul posto dai militari – è stata accertata la presenza di numerosi mezzi di provenienza illecita, mentre negli altri moduli legati ai due denunciati è stato sequestrato materiale di dubbia provenienza su cui sono in corso accertamenti.

Tutti i 21 container sono stati posti sotto sequestro per risalire ai legittimi proprietari dei veicoli. Tutti i fermi sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per rintracciare gli altri locatari al momento irreperibili.

IL VIDEO

– Foto: Ufficio stampa Carabinieri –
(ITALPRESS).

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