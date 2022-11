Beni mobili ed immobili, nonché denaro e quote sociali, per un valore di circa 2 milioni di euro sono stati sequestrati a 22 amministratori di società dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno scoperto un giro di fatture false. Arrestato il titolare di un’impresa, in esecuzione di un decreto emesso dal gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura.

vbo/gsl