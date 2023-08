CASERTA (ITALPRESS) – Scoperta dai carabinieri una bisca clandestina protetta da un edificio “matrioska” in pieno centro a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Venti persone sono state denunciate dai militari che hanno anche sequestrato 45 mila euro. L’accesso al locale era protetto da più porte blindate e da anticamere che, in caso di arrivo delle forze dell’ordine, avrebbero consentito ai presenti di nascondere il denaro e le puntate di gioco. vbo/gtr