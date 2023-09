Scoperta truffa sul Reddito di cittadinanza a Milano, 600 denunciati - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – I carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Milano hanno concluso gli accertamenti relativi all’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di cittadini extracomunitari, prevalentemente di origine somala, e della illecita monetizzazione del beneficio ad opera di commercianti compiacenti. Come emerso dalle indagini, sono 633 le persone che hanno effettuato acquisti con RDC in tre esercizi commerciali. Ammonta a circa 413.000 euro la somma riciclata dagli esercenti, mentre l’indebita percezione ai danno dello Stato da parte degli indagati viene quantificata in oltre 2,3 milioni di euro.

fsc/gtr