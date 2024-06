Scooter contro cinghiale, perde la vita Stefano Violati - Tuttoggi.info

Stefano Violati ha perso la vita in un drammatico incidente stradale a Roma. Il 58enne è finito con lo scooter contro un cinghiale

Stefano Violati, 58 anni, molto conosciuto a San Gemini, cugino di Maria Grazia Cucinotta, ha perso la vita in un tragico incidente mortale avvenuto a Roma nella serata di domenica 9 giugno, tra Formello e Santa Cornelia. Stefano era in sella al suo scooter quando, improvvisamente, a pochi metri da casa, un cinghiale ha attraversato la strada. L’impatto è stato devastante e il 58enne di San Gemini è stato disarcionato dal suo mezzo, finendo rovinosamente a terra. Purtroppo tutti i soccorsi sono stati inutili per i politraumi e le polifratture riportate in seguito alla caduta. Anche il cinghiale è morto nell’impatto.

Stefano Violati

Stefano Violati aveva 58 anni, fratello di Barbara, abitava a Roma ed era figlio di Fabrizio, proprietario delle acque Ferrarelle e San Gemini negli anni ’80. Aveva una moglie e un figlio, ed era cugino di Giulio Violati, marito di Maria Grazia Cucinotta. Lascia un grande vuoto anche a San Gemini, dove tutta la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia Violati. “Lo staff di Cantina Violati si unisce al dolore della titolare Barbara e della sua famiglia per la tragica perdita dell’amato fratello Stefano – si legge in un post su Facebook della Cantina Violati – Comunichiamo pertanto che gli eventi e le degustazioni in programma questa settimana saranno sospesi. Con l’occasione, Barbara Violati desidera ringraziare tutti coloro che hanno espresso vicinanza e cordoglio a lei e alla sua famiglia in questo momento così difficile e doloroso. 𝑻𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒑𝒖𝒐’ 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒖𝒏 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒐. 𝑷𝒆𝒓 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒏𝒆𝒊 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒊 𝒄𝒖𝒐𝒓𝒊. 𝑪𝒊𝒂𝒐 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒐”