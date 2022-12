Scontro violento tra auto a Valiano, Castiglione del Lago | Passeggero rimane incastrato - Tuttoggi

Una delle due auto è finita nei campi a lato della sede stradale di Via della Fornace, dove è avvenuto il fatto.

Momenti di paura poco prima delle 12 di oggi, 4 dicembre, in località Valiano, Castiglione del Lago. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate causando per una delle due una carambola nei campi a lato della sede stradale di Via della Fornace, dove è avvenuto il fatto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri del luogo che sono anche incaricati di fare luce sulla dinamica dello scontro.