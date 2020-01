Scontro tra una moto e una bicicletta, due feriti in ospedale - Tuttoggi

Grave incidente nel tardo pomeriggio ad Ellera di Corciano, in via Gramsci, nei pressi dell’ex Ellesse.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, un uomo in sella ad una moto si è scontrato con un sessantenne che stava attraversando la strada in bicicletta.

L’urto è stato particolarmente violento ed entrambi sono caduti a terra e soccorsi dal personale del 118, che li ha trasferiti all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Particolarmente critiche sarebbero le condizioni dell’uomo in bicicletta.

Diversi i passanti che hanno visto la bicicletta spezzata in due e vari pezzi sparsi lungo la strada.