Scontro tra tre auto sul Raccordo

Incidente stradale sul Raccordo autostradale Perugia – Bettolle, tra lo svincolo per Mantignana e Corciano. Tre auto che viaggiavano in direzione Perugia si sono scontrate, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale.

Solo ferite lievi per gli occupanti. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Il traffico, molto intenso come al solito nel tardo pomeriggio, è poi tornato lentamente alla normalità.

