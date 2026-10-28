Scontro tra due treni dell’Alta velocità in Spagna, decine di vittime - Tuttoggi.info

TOLEDO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Tragedia in Spagna. Due treni dell’Alta velocità si sono scontrati questa mattina nei pressi della stazione di Urda (Toledo). Secondo quanto riferito dal servizio di emergenza 112, due vagoni sono finiti lungo una scarpata e in base alle prime stime, per “Sky News”, si contano almeno 39 vittime. Numerosi i feriti. Dalle prime indicazioni diffuse da “El Pais” emerge che un treno AVE avrebbe tamponato un convoglio Iryo, provocando il deragliamento di due vagoni. La società ferroviaria Renfe ha reso noto che il traffico ferroviario tra Madrid, Ciudad Real e l’Andalusia è attualmente sospeso. Il governo spagnolo ha annullato gli impegni previsti per la giornata di oggi.Fonti interne sia al governo centrale che a quello della comunitàautonoma di Castiglia-La Mancia, citate da “El Pais”, riferisconoche stati accertati dieci decessi, ma prevedono che “il numeropossa aumentare”. “Potrebbe essere peggio di Adamuz”, hannoosservato le fonti.Sempre secondo il quotidiano iberico, le prime analisi puntano suun errore umano: un guasto al sistema di sicurezza ha provocatol’arresto di circa otto convogli nell’area di Toledo. Quando èstato dato il via libera alla ripresa della circolazione, un treno della compagnia Iryo non è riuscito a ripartire, rimanendo fermo sui binari. Secondo i primi accertamenti, un operatore della centrale di controllo di Atocha avrebbe autorizzato erroneamente un treno della Renfe a procedere – nonostante il convoglio Iryo stesse ostruendo la linea – causando così il tamponamento. Il treno Renfe avrebbe quindi urtato quello Iryo a una velocità ancora da determinare, provocando l’incidente. Le indagini sono in corso.Il premier spagnolo Pedro Sanchez si è detto “costernato per il grave incidente ferroviario a Toledo. Rimango in costante contatto con il ministro dei Trasporti e con il presidente di Castilla-La Mancha. I servizi di emergenza stanno lavorando sul campo per assistere le persone colpite e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazionicoinvolte – aggiunge Sanchez -. Il mio affetto, solidarietà esostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie”.“Seguo con profonda preoccupazione le notizie del tragico scontro tra due treni avvenuto a Toledo, in Spagna, che ha provocato vittime e feriti. Il nostro Consolato Generale a Madrid è al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e fornire tutta l’assistenza necessaria”, le parole, su X, del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.“In queste ore così difficili, il Governo italiano è vicino alla Spagna e al popolo spagnolo per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo”, afferma la premier, Giorgia Meloni.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).