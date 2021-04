Scontro tra due auto, feriti trasportati in ospedale

L'incidente a Case Sparse di Magione | La dinamica al vaglio dei carabinieri | I vigili del fuoco intervenuti poco prima in un altro scontro

Nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì) due auto si sono scontrato in località Case Sparse di Magione. L’impatto è stato particolarmente violento. Due persone all’interno delle vetture sono rimaste ferite e trasportate in ospedale dal personale del 118.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco, che poco prima era intervenuta a Perugia, in via Settevalli, nei pressi di Pila, per un altro incidente. Nel quale sono rimaste ferite tre persone.