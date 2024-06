Scontro tra due auto a Spoleto, strada chiusa: due feriti | Foto

Incidente stradale a San Venanzo, un ferito portato all'ospedale di Foligno, l'altro a Spoleto. Sul posto vigili del fuoco e vigili urbani

Incidente stradale sabato mattina dopo le 11,30 a Spoleto, con due auto che si sono scontrate frontalmente e i due conducenti che sono rimasti feriti. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento e la polizia municipale, che ha provveduto a chiudere un tratto di strada per consentire i soccorsi ed in attesa della rimozione dei mezzi incidentati.

L’incidente è avvenuto lungo la strada comunale di San Silvestro, poco dopo l’imbocco della strada dal versante di San Venanzo – Morgnano. A scontrasi due Fiat Panda, una vecchio modello e una nuovo modello. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo più vecchio, estratto dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco e trasportato in ambulanza all’ospedale di Foligno. Ferito in modo meno grave l’altro automobilista, portato al San Matteo degli Infermi. Entrambi i feriti erano comunque coscienti all’arrivo dei soccorritori.

Come detto, il tratto di strada dal bivio di San Silvestro (per chi proviene da San Venanzo – Morgnano) è stato chiuso al transito da parte dei vigili urbani, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

(Foto Tuttoggi.info – Francesco Mariotti)