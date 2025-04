(Adnkronos) – Grave incidente stradale domenica sera nell’Alessandrino. Per cause ancora in corso di accertamento, nello scontro tra un’auto e una moto è morto un giovane motociclista 24enne. La conducente dell’auto, invece, è stata trasportata dal mezzo di soccorso avanzato del 118 in ospedale in codice giallo.