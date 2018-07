Scontro tra auto e moto ad Assisi, grave centauro

Brutto incidente nella mattinata odierna nel territorio comunale di Assisi, dove una moto si è scontrata con un auto. L’incidente è avvenuto tra Palazzo d’Assisi e Petrignano. Ad avere la peggio è stato il centauro, un quarantenne, trasportato in ambulanza all’ospedale di Perugia. Le sue condizioni sono gravi: ha riportato traumi in varie parti del corpo. Sul posto, oltre al 118, sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi ed i vigili del fuoco.

