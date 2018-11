Scontro sulla rampa del Raccordo

Due vetture si sono scontrate frontalmente nella rampa di accesso al Raccordo autostradale Perugia-Bettolle, all’uscita San Faustino, in direzione Ponte San Giovanni. Rimaste ferite, anche se in modo non preoccupante, due persone – i conducenti dei mezzi – soccorse da personale del 118.

Sul luogo dell’incidente anche il 113 ed i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere i mezzi ed a ripulire la sede stradale. La rampa di accesso è rimasta bloccata sino al termine delle operazioni di sgombero.

