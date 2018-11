Scontro sulla Pievaiola, due feriti

Incidente in via Pievaiola, nella zona di Piegaro. Due vetture si sono scontrate frontalmente, per cause che sono ancora in corso di accertamento sulla base dei rilievi fatti. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno effettuato i necessari rilievi, ed i vigili del fuoco, che hanno provveduto a far rimuovere i mezzi incidentati ed a ripulire la sede stradale, per consentire il ripristino della viabilità in quel tratto di strada.

