Scontro Sanremo e Coppa Italia, la Rai cerca soluzioni - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - La Rai sta valutando una soluzione per evitare la sovrapposizione tra il Festival di Sanremo e i quarti di finale della Coppa Italia. La competizione diretta tra grandi eventi televisivi, infatti, non giova a nessuno e, secondo quanto apprende l'Adnkronos, si sta già provando a correre ai ripari, anche se al momento non ci sono ipotesi concrete sul tavolo.

Il primo a sollevare la questione è stato l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che ha criticato la sovrapposizione con un post su Facebook: "Incredibile, calendario Coppa Italia: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025 - ha scritto - La 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 si terrà dal 4 all'8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?".

La Rai aveva già annunciato che la prossima edizione del Festival di Sanremo 2025 si sarebbe svolta dal 4 all'8 febbraio 2025 segnando il ritorno di Carlo Conti alla conduzione. Tuttavia, la Lega Calcio ha comunicato che le partite di andata dei quarti di finale della Coppa Italia si disputeranno nella stessa settimana, dal 4 al 6 febbraio 2025, su Mediaset. Si tratta di partite che potrebbero rivelarsi scontri chiave come Milan-Roma o Inter-Lazio/Napoli ma al momento sembra improbabile l'ipotesi rinvio delle date previste per la Coppa Italia.