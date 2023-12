Scontro salvezza alla Salernitana, Verona ko al Bentegodi - Tuttoggi.info

VERONA (ITALPRESS) – Prima vittoria esterna della Salernitana, ennesimo passo falso, stavolta interno, per il Verona che, dopo la vittoria con il Cagliari, stecca nel momento in cui ci si aspettava il decollo. La vittoria dei campani è assolutamente meritata. Candreva e compagni hanno giocato meglio e impensierito Montipò che ha retto in linea di galleggiamento il galeone gialloblù. Poi, dopo il gol di Tchaouna, i padroni di casa hanno abbozzato una reazione che, in realtà, non è mai arrivata. Così la Salernitana ha potuto portare a casa tre punti di platino che permettono di respirare. La squadra di Inzaghi è sempre ultima, ma ha accorciato sensibilmente il divario con le altre squadre in lotta per la salvezza.

Tegola per la Salernitana in avvio: infortunio muscolare per Pirola. Al suo posto entra Gyomber. Prima occasione del match al 13′. Angolo da destra, Candreva scambia con Kastanos per servire Mazzocchi, rasoiata che esce alla sinistra di Montipò. Un colpo di testa di Dawidowicz finisce alto sempre sugli sviluppi di un angolo. Tchaouna fa le prove del gol al 19′: cross di Candreva e colpo di testa del 20enne ciadiano che finisce alto di poco.

Subito dopo Ngonge vede il suo tiro deviato da Fazio in angolo. Più nulla fino agli ultimi 5′ che riservano emozioni. Simy costringe Montipò a salvare la sua porta con un super intervento (41′). Al 43′ angolo di Candreva, Maggiore per Kastanos, Montipò salva. Suslov, nel recupero, non è freddo, Gyomber devia in angolo.

Nella ripresa pronti via e azione Candreva-Kastanos, apertura per Tchaouna che si accentra e calcia dal limite, battendo Montipò: 0-1. La risposta del Verona al 20′ con un cross di Terracciano, sponda di Djuric per Ngonge: palla fuori di poco ma brividi per i granata. La Salernitana si rintana nella propria metà campo, per il Verona aprire varchi, in questa circostanza, risulta davvero difficile. Nel finale Tchaouna salva sulla linea di porta una deviazione di spalla di Cabal, dall’altra parte, nell’ultimo assalto dell’Hellas, Costil respinge in tuffo il colpo di testa di Henry. Finisce 0-1, la Salernitana si rialza, il Verona inciampa ancora.

– foto Image –

(ITALPRESS).