Scontro moto-bici, muore centauro | Grave ciclista, trasportato in ospedale da elisoccorso - Tuttoggi.info

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Scontro moto-bici, muore centauro | Grave ciclista, trasportato in ospedale da elisoccorso

Davide Baccarini

Scontro moto-bici, muore centauro | Grave ciclista, trasportato in ospedale da elisoccorso

Dom, 22/03/2026 - 16:09

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Ennesima tragedia lungo le strade dell’Altotevere. Intorno alle ore 11.30 di oggi (22 marzo), un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla Strada Provinciale 201, a Pietralunga, coinvolgendo una moto e una bici.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità, ma l’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Per il conducente della moto – 57enne del posto -, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gravi anche le condizioni del ciclista, un 43enne anch’esso del posto. Data la criticità delle ferite riportate, il personale del 118 ha richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente è scattata immediatamente una massiccia operazione di soccorso. Oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio, che hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi incidentati. I rilievi per ricostruire l’esatta traiettoria dei veicoli e accertare eventuali responsabilità sono affidati a carabinieri e Polizia Locale, che hanno gestito anche la viabilità, rimasta parzialmente bloccata. In loco si è portato anche il sindaco di Pietralunga Francesco Rizzuti, non appena appresa la tragedia.

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