Scontro mortale auto-scooter a Villa San Giovanni, una vittima - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Una persona è morta nell'incidente fra una vettura e un motociclo avvenuto quest'oggi a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Lo scontro è avvenuto, in direzione nord, all'altezza del km 517 della strada statale 18 Tirrena Inferiore.

Si registra traffico rallentato in zona. Le squadre dell'Anas, insieme alle forze dell’ordine, sono al lavoro per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.