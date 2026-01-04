 Scontro frontale sul litorale romano, tre morti e un ferito grave - Tuttoggi.info
Scontro frontale sul litorale romano, tre morti e un ferito grave

tecnical

Dom, 04/01/2026 - 12:02

(Adnkronos) – Tre morti e un ferito grave in un incidente frontale che si è verificato ieri sera intorno alle 21.30 in via Laurentina, all’altezza di via Colli Marini, a Tor San Lorenzo, sul litorale romano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da quanto ricostruito, un’auto, una Nissan Juke, avrebbe perso il controllo in curva invadendo la corsia opposta e impattando con un’altra auto, un’Alfa Romeo. La prima auto era guidata da un 37enne romano mentre a bordo dell’altra vettura viaggiavano un 70enne italiano, la moglie di 64 anni e il figlio di 32. Le vittime sono il conducente dell’auto che avrebbe perso il controllo, Antonio Arminio, e la coppia di coniugi, Giovanni Rossi e Rita Di Napoli. Il figlio è stato portato in codice rosso all’ospedale di Ariccia e non sarebbe in pericolo di vita. I veicoli sono stati sequestrati e le salme sono state portate a Tor Vergata per l’autopsia.  

