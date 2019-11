Scontro a Tavernelle, quattro feriti AGGIORNAMENTI

share

E’ di quattro feriti il bilancio dello scontro tra due auto che si è verificato poco prima delle 13 sulla statale 220, la nuova variante di Tavernelle. Le due auto si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, giunti sul posto insieme al personale del 118 che ha soccorso i feriti ed ai vigili del fuoco.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire di poter effettuare in sicurezza i rilievi dell’incidente e rimuovere i mezzi.

(Notizia in aggiornamento)

share

Stampa