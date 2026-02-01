 Scontri Torino, Cirio "Attacco premeditato a una città e allo Stato" - Tuttoggi.info
Scontri Torino, Cirio "Attacco premeditato a una città e allo Stato"

Scontri Torino, Cirio “Attacco premeditato a una città e allo Stato”

Dom, 01/02/2026 - 18:03

TORINO (ITALPRESS) – “Si riparte con una condanna reale e unitaria, quello di ieri a Torino è stato un attacco premeditato a una città e allo Stato. Non è una manifestazione qualsiasi finita male, è una manifestazione che non poteva non finire male, perché è stata oggetto di una chiamata alle armi da parte di un manipolo di delinquenti di Askatasuna, che fanno i delinquenti da trent’anni a Torino e in Piemonte. Ecco perché questo è molto grave”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commenta i violenti scontri avvenuti ieri a Torino durante il corteo pro Askatasuna. “Quanto successo ieri deve imporci come forze politiche l’approvazione rapidissima del Decreto Sicurezza, se fosse già operativo potremmo avere strumenti per impedire quanto accaduto ieri a Torino, perché il Decreto prevede la possibilità di eseguire fermi preventivi – ha aggiunto Cirio – Significa che se una persona con precedenti specifici per aggressione viene a Torino per la manifestazione, le forze dell’ordine possono preventivamente fermarlo per dodici ore. Se questo fosse già legge, noi avremmo avuto molti meno delinquenti nella città a compiere gli atti vergognosi che hanno compiuto”.

