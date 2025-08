Sconto del 72% per Lefant M1: il robot che pulisce casa al posto tuo - Tuttoggi.info

Dì addio a polvere, peli e fatica: il robot aspirapolvere con navigazione laser che pulisce sotto i mobili e si compra a un prezzo shock

Il problema: pavimenti sporchi e poco tempo

Chi vive con animali domestici o in una casa su più piani sa quanto sia difficile tenere pavimenti e tappeti sempre puliti. I peli di cani e gatti, la polvere che si infila sotto divani e letti, le briciole in cucina… tutto si accumula velocemente, ma il tempo per pulire scarseggia. Passare ogni giorno aspirapolvere e mocio è faticoso, e spesso non si riesce a raggiungere gli angoli più nascosti.

La soluzione: Lefant M1, robot aspirapolvere e lavapavimenti

Il Lefant M1 è progettato per risolvere questo problema in modo intelligente. Grazie al motore da 4.000 Pa e alla spazzola centrale flottante, aspira con forza polvere fine, capelli e detriti su ogni superficie, dai parquet ai tappeti. La sua altezza ridotta gli permette di passare agevolmente sotto i mobili, mentre la forma arrotondata evita che rimanga incastrato tra sedie o angoli. Non solo aspira: il serbatoio 2-in-1 da 500 ml per la polvere e 200 ml per l’acqua consente anche di lavare i pavimenti, così risolvi in un’unica passata due faccende domestiche.

Navigazione laser e mappatura intelligente

Molti robot economici si muovono a caso, lasciando zone non pulite. Il Lefant M1 utilizza una tecnologia di mappatura laser per creare la planimetria della tua casa. Questo significa che procede in linee ordinate, coprendo ogni centimetro e riducendo al minimo la ripetizione di passaggi. Puoi anche programmare pulizie mirate per una stanza specifica o impostare aree da escludere, tutto tramite l’app su smartphone. Per chi ha poco tempo, è un vantaggio enorme: una volta impostato il programma, il robot lavora da solo mentre tu ti dedichi ad altro.

Ideale per case con animali

Il M1 è un alleato perfetto per chi ha animali domestici. La forte aspirazione elimina i peli più ostinati da tappeti e divani, mentre il filtro HEPA riduce la dispersione di allergeni nell’aria. Niente più battaglie con rulli che si intasano: la spazzola flottante riduce i grovigli di peli, e i serbatoi si svuotano facilmente.

Autonomia e praticità

Con una batteria da 3.200 mAh, il robot lavora fino a 150 minuti; quando è scarico, torna alla base per ricaricarsi e poi riprende da dove aveva interrotto. Si controlla tramite app e risponde ai comandi vocali via Alexa e Google Assistant, così puoi avviarlo o fermarlo senza muovere un dito.

Super sconto del 72 %

La notizia di oggi è che il Lefant M1 è in promozione con uno sconto del 72 %. Un taglio di prezzo così importante rende questa tecnologia accessibile a molti più consumatori. Se finora hai rimandato l’acquisto di un robot aspirapolvere per questioni di budget, questa è l’occasione per fare il salto.

Il Lefant M1 non è un semplice gadget: è una soluzione concreta a un problema reale. Risolve l’accumulo di polvere e peli, pulisce sotto i mobili, lava i pavimenti e ti libera tempo prezioso. Con la mappatura laser, la doppia funzione aspirazione-lavaggio e l’autonomia elevata, si distingue dalla massa. E oggi, con il prezzo ribassato del 72 %, è ancora più conveniente portarlo a casa. Se vuoi eliminare la fatica quotidiana delle pulizie e avere sempre una casa in ordine, il Lefant M1 è l’investimento giusto.