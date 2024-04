Scomparso nella notte, 40enne trovato senza vita - Tuttoggi.info

Trovato senza vita in una zona impervia un 40enne di Città della Pieve di cui si erano perse le tracce nella notte tra venerdì e sabato

È stato trovato senza vita in una zona impervia un 40enne di Città della Pieve di cui si erano perse le tracce nella notte tra venerdì e sabato. L’allarme era scattato nelle prime ore del mattino e per le ricerche del giovane scomparso si erano mobilitati i carabinieri pievesi, i vigili del fuoco volontari, quelli del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso), cinofili e SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con in ausilio l’elicottero da Arezzo ed il 118.

Per i soccorritori non c’è stato purtroppo nulla da fare che constatare il decesso del quarantenne. La salma, una volta recuperata, è stata trasferita all’obitorio di Perugia.