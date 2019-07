Scomparso il tumore che aveva colpito Pamela, la ‘mamma coraggio di Montefalco’

share

Ci sono delle storie che finiscono con un lieto fine, e pare proprio che quella di Pamela – la ‘mamma coraggio’ di Montefalco che aveva partorito nonostante fosse stata colpita da una grave forma di tumore durante la gravidanza – finirà così dopo tante sofferenze ma anche speranze e solidarietà concreta.

Il suo motto, sin dall’inizio di questa grande guerra contro il male, era proprio “Andrà tutto bene” e proprio ieri, in una domenica di mezza estate, ecco arrivare il tanto inaspettato quanto atteso e gradito fatico annuncio: il tumore non c’è più!

La trentasettenne di Montefalco, neo mamma del piccolo Nicola, è diventata un vero e proprio caso nazionale: la mobilitazione sul territorio è stata senza precedenti.

Tutti hanno ‘fatto a gara’ per contribuire a raccogliere quel mezzo milione di euro necessario per le speciali cure alle quali si sarebbe dovuta sottoporre: una ‘gara di solidarietà’ che già di per sè è stata un vero miracolo.

“Dopo aver effettuato la Pet non c’è più traccia di niente, remissione totale! Ora – si legge nel post di Pamela Angelelli – dovrò comunque rimanere qui, sotto controllo, per il pericolo di effetti collaterali. Purtroppo – scrive – con le difese immunitarie a zero, mi è venuta la febbre ed ora ci sarà un nuovo ricovero, ma sono fiduciosa. Grazie per il prezioso regalo che mi avete fatto – conclude la giovane mamma – ci aggiorniamo presto! Remissione totale!”

E insieme a lei, hanno tirato un sospiro di sollievo, i familiari, i parenti, gli amici, i conoscenti e tutti quelli che in un modo o nell’altro, a vario titolo l’hanno aiutata dandogli fiducia, sostegno e speranza, che sono una medicina dall’importanza fondamentale.

Pamela, affetta per l’esattezza dal linfoma primitivo del mediastino non-Hodgkin di tipo aggressivo, grazie ai contributi raccolti infatti, si è potuta sottoporre alla Car-T una strategia sperimentale conosciuta in tutto il mondo, ma dai costi assolutamente proibitivi. E dopo circa un mese di cure in Israele, ecco arrivare il risultato concreto che tutti aspettavano. .

Ora, le tante cene, gli spettacoli, le iniziative culturali, le serate a tema, le raccolte fondi e tutti gli sforzi prodotti sono stati ripagati.

Salvare una vita, migliora la vita di tutti e così quell’ #AndràbenePamela’ alla fine è stato un messaggio non solo di speranza ma in qualche modo premonitore.

Ed intanto a Montefalco proseguono le iniziative, con la lotteria di beneficenza “Arte per Pamela 2019” organizzata dall’associazione di promozione sociale “Andrà tutto bene…Pam-ODV” con trenta premi in palio tra opere pittoriche, fotografie e scultoree che potranno essere vinte acquistando i biglietti in alcuni esercizi commerciali del territorio provinciale.

