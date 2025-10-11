 Scomparso da Roma il 21enne Leo Artin Boschin, sui social gli appelli per trovarlo - Tuttoggi.info
Scomparso da Roma il 21enne Leo Artin Boschin, sui social gli appelli per trovarlo

Sab, 11/10/2025 - 22:03

(Adnkronos) – Non si hanno più notizie di Leo Artin Boschin, un giovane di 21 anni scomparso a Roma dalla notte del 9 ottobre, dopo essere uscito di casa a Trastevere alle due del mattino. Le ricerche si sono estese in tutta Italia: il ragazzo si sarebbe dovuto recare a Padova con alcuni amici. Non solo l’associazione Penelope Lazio, anche il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV ha lanciato un appello sui social per ritrovare Leo, mentre la famiglia sta vivendo queste ore con “forte preoccupazione”.  

Capelli castani, occhi verdi, alto 1,90 e dal peso di 80 chili, Leo, figlio del proprietario di una storica libreria romana, la ‘Libreria Del Viaggiatore’, non ha segni particolari, nessun tatuaggio. Porta con sé uno zainetto nero. Il suo cellulare risulta sempre spento. L’ultima segnalazione, ricevuta questa mattina dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV, colloca il ragazzo in un supermercato di Arezzo. Prima ancora Leo era stato visto in stazione sempre nella città toscana. La polizia di Arezzo è in continuo contatto con le associazioni che hanno lanciato l’avviso di scomparsa, ma, sottolineano dal Comitato, “il problema è che il giovane potrebbe spostarsi facilmente da un luogo all’altro”.  

Da Facebook il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV lancia un appello a chi possa aver visto il ragazzo: “Vi chiediamo di contattare immediatamente il 112 se lo vedete o il nostro numero: 388 189 4493”. A sua volta l’associazione Penelope Lazio: “Stiamo cercando Leo, aiutateci a condividere questo appello. Per info e segnalazioni Pronto Penelope 339 6514799”. 

