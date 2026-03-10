Scomparso da lunedì sera, ricerche anche con elicottero, droni e unità cinofile - Tuttoggi.info

Proseguono senza sosta le ricerche dell’uomo di 51 anni, residente a Passignano sul Trasimeno, allontanatosi dalla propria abitazione nella giornata di lunedì.

L’allarme è scattato nella tarda serata di lunedì quando i familiari, non vedendo l’uomo fare ritorno a casa e non riuscendo a contattarlo, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La segnalazione ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, concentrata nell’area del comune di Passignano sul Trasimeno, dove si sono indirizzate le prime battute di ricerca.

Sul posto, già dalla serata di lunedì, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Perugia con una squadra, supportati dal personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e dall’Unità di Comando Locale. Data l’ampiezza della zona da battere e l’oscurità, sono state impiegate tecniche di avvistamento notturno con l’utilizzo di droni (SAPR), oltre alla richiesta di supporto di unità cinofile.

Nella giornata di oggi, martedì, le operazioni di ricerca sono state intensificate e coordinate su un raggio d’azione più ampio. Per i vigili del fuoco sono operative una partenza dalla sede centrale di Perugia, personale TAS con UCL (unità di comando locale) e il funzionario di servizio, la squadra dei volontari di Castiglione del Lago e unità cinofile specializzate arrivate in supporto dalla regione Lazio e sono stati fatti dei sorvoli con l’elicottero VVF, oltre all’utilizzo di droni con termocamera con personale SAPR. In sinergia con i vigili del fuoco, stanno operando anche i volontari della protezione civile locale, agenti della polizia municipale e pattuglie dei carabinieri, che stanno battendo le aree limitrofe e verificando eventuali segnalazioni o avvistamenti.