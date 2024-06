Scomparso da giovedì, ricerche anche con i droni

Finora senza esito le azioni dei vigili del fuoco per ritrovare il 74enne di Allerona di cui non si hanno notizie

Si utilizzano anche i droni, in supporto agli uomini di terra dei vigili del fuoco e al personale TAS specializzato per le ricerche del 74enne di Allerona, di cui non si hanno notizie da giovedì, quando i familiari ne hanno denunciato il mancato rientro a casa.

Le ricerche sono iniziate la sera stessa e stanno proseguendo ininterrottamente ormai da 30 ora. Ma del pensionato non c’è alcuna traccia.