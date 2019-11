Scomparso a Gualdo, ancora nessuna traccia dopo 24 ore di ricerche | L’appello sui social

Sono trascorse ormai oltre 24 ore ma di Mirko Tini non c’è ancora traccia. Il 38enne assicuratore di Morano (Gualdo Tadino), è scomparso dal primo pomeriggio di ieri (mercoledì 27 novembre), con le ricerche partite dopo le 18.30, quando i familiari hanno lanciato la richiesta di intervento ai vigili del fuoco.

Quest’ultimi hanno cominciato proprio dalla zona di Serrasanta, luogo in cui è stato captato l’ultimo segnale del suo cellulare (intorno alle 18) e in cui l’uomo ha anche lasciato la propria autovettura. Da qui, per una notte intera, e fino a poco fa, un vasto schieramento di forze è partito per esplorare in lungo e in largo la vasta area montuosa e alquanto impervia.

Ad alternarsi nelle ricerche, anche con l’ausilio di unità cinofile molecolari, elicotteri e droni, sono stati vigili del fuoco di Perugia e Gaifana, carabinieri, Protezione civile di Gualdo Tadino e Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria, addirittura con l’intervento del velivolo del Settimo reggimento dell’aviazione dell’esercito.

Con il passare delle ore cresce la preoccupazione dei familiari (Mirko è anche padre di due figli piccoli), amici e conoscenti, che nel frattempo hanno diramato il seguente appello su Facebook, condiviso da tantissimi utenti: “Da ieri risulta disperso Mirko Tini, potrebbe trovarsi in stato confusionale…chiunque abbia notizie utili è pregato di contattare il 115.. grazie per l’aiuto…condividete il più possibile“. Nonostante il maltempo le ricerche dovrebbero proseguire fino a notte fonda.

