Scomparsa del Presidente Nazionale FIC Davide Tizzano Paparelli: un grande atleta legato da sempre a Piediluco  - Tuttoggi.info

(Terni) È con profondo dolore che il mondo del canottaggio italiano apprende la notizia della prematura scomparsa di Davide Tizzano, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Canottaggio (FIC). Tizzano, scomparso all’età di 57 anni, ha lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo nazionale, non solo come atleta di altissimo livello, ma anche come dirigente appassionato e visionario.

Eletto Presidente della FIC solo un anno fa, Tizzano aveva già dimostrato la sua straordinaria capacità di guidare la Federazione, affrontando con determinazione e competenza le sfide del settore. Il suo legame con Piediluco, centro nevralgico del canottaggio italiano, era profondo e duraturo, essendo stato proprio in quel luogo che Tizzano aveva iniziato la sua carriera da atleta, selezionato giovanissimo per il progetto “Giovani Talenti”.

Piediluco è stato il trampolino di lancio per Tizzano, che qui ha maturato le sue straordinarie doti di canottiere, conquistando due medaglie d’oro olimpiche: nel quattro di coppia a Seul 1988 e nel doppio ad Atlanta 1996. Il suo legame con il centro federale non si è mai interrotto, nemmeno quando è diventato Presidente della FIC, impegnandosi personalmente per risolvere le questioni logistiche e strutturali, e sostenendo gli atleti nella loro preparazione agonistica.

“Davide Tizzano era fortemente legato a Piediluco ed ha assicurato una presenza costante, con l’obiettivo di rilanciare il centro federale”, ha dichiarato Fabio Paparelli, delegato del Comitato Regionale Umbro di Canottaggio e Presidente del Circolo Canottieri Piediluco. “In questo anno di presidenza ha espresso grande impegno e capacità manageriale, risolvendo questioni logistiche e strutturali del centro e sostenendo gli atleti nella loro preparazione agonistica in vista delle competizioni internazionali”.

La scomparsa di Davide Tizzano lascia un vuoto incolmabile non solo nel mondo del canottaggio, ma in tutto lo sport italiano. Oltre alle sue straordinarie doti di atleta e dirigente, Tizzano era anche un uomo di grande umanità, con eccellenti qualità personali che lo hanno reso un punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

“Per Davide Piediluco non è stato solo un centro di allenamento, bensì un luogo simbolico legato alle sue origini di atleta e alla formazione tecnica che lo ha portato ai massimi livelli internazionali”, ha concluso Paparelli. “Per questo tutto il mondo del Canottaggio piange una grande perdita, quella di un uomo che racchiudeva in sé le qualità non solo del grande atleta ma anche quelle di un grande uomo, un professionista, un manager sportivo con eccellenti qualità umane”.

La scomparsa di Davide Tizzano lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. Il suo impegno, la sua passione e la sua umanità resteranno per sempre un esempio da seguire per le generazioni future di atleti e dirigenti sportivi.