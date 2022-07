"Scomparire" al Borgo Bello di Perugia, Umbria Danza Festival sbarca in città - Tuttoggi

Ascoltate passeggiando e poi ad un certo punto scomparite. Sarà possibile farlo da giovedì 28 luglio nel quartiere Borgo Bello di Perugia. S’inaugura, in occasione della prima edizione di Umbria Danza Festival (dal 29 luglio al 7 agosto) l’audioguida per scomparire. Opera d’arte permanente realizzata nel Borgo Bello insieme alla comunità che lo co-abita.

Un percorso audio immersivo formato di istruzioni e suggerimenti da mettere in pratica passeggiando, con l’intento di sperimentare la scomparsa negli spazi pubblici.

Audioguida per scomparire è un’opera che mette alla prova le leggi del possibile, è una coreografia invisibile che si espande e attraversa le piazze senza fare rumore. Eppure trasforma, sommuove e ridiscute i confini tra spazi, corpi ed identità. Un’esperienza adatta a tutte e tutti che sarà possibile fare in maniera guidata nei giorni 28, 29 e 30 luglio e 4, 5 e 6 agosto.

Call me, è ideata e realizzata dall’artista Lucia Di Pietro, curata da Valentina Romito e Marco Betti con l’accompagnamento drammaturgico Teresa Masini ed Elisabetta Consonni. Sound design Marco Testa. Dispositivi di scomparsa Susanna Cati, Ayumi Makita, Lucia Di Pietro. Con il sostegno di HOME Centro Creazione Coreografica e in partenariato con il Teatro Stabile dell’Umbria e l‘Assessorato al Turismo e al marketing Territoriale del Comune di Perugia / PerugiaInAPP.

La prima edizione di Umbria Danza Festival proporrà 10 giorni intensi (dal 29 luglio) di spettacoli, formazione e progetti legati al territorio in luoghi non teatrali di grande bellezza come il Complesso S. Anna di Perugia, la Galleria Nazionale dell’Umbria e l’Orto Medievale. Oltre 20 spettacoli, 15 compagnie, 2 debutti, 2 coproduzioni, 2 compagnie straniere, 2 laboratori, masterclass quotidiane gratuite, film e incontri con il pubblico. Biglietteria online su Liveticket.it

Tanti e tante tra artisti, coreografi, danzatrici, performer, che andranno a comporre un cartellone eterogeneo per linguaggi e poetiche; aperto e accessibile sia in termini di proposte artistiche (danza, musica, performance dialogano tra loro) che per la scelta dei prezzi dei biglietti e dei temi. Il festival è promosso e realizzato da Dance Gallery con il sostegno del Ministero della Cultura.

Per info e Prenotazione: info@dancegallery.it – 3382345901