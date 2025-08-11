 Scippa e ferisce 79enne, rapinatore identificato: era il libertà vigilata - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Scippa e ferisce 79enne, rapinatore identificato: era il libertà vigilata

Redazione

Scippa e ferisce 79enne, rapinatore identificato: era il libertà vigilata

Lun, 11/08/2025 - 14:39

Condividi su:

È stato identificato il rapinatore che avrebbe scippato e ferito una donna di 79 anni il 12 luglio scorso nel centro di Foligno. Si tratta di un 43enne campano, sottoposto alla misura della libertà vigilata per altre vicende e che ora è finito agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Ad eseguire l’arresto, su ordine del gip di Spoleto, i carabinieri della Compagnia di Foligno.

L’accurata indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, ha consentito di identificare il responsabile del
reato avvenuto nel centro di Foligno lo scorso 12 luglio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, circolando con la sua bicicletta evidentemente col fine di individuare possibili vittime da derubare, ha raggiunto l’anziana donna e, per impossessarsi della borsetta contenente denaro e documenti, l’ha colpita violentemente alla spalla destra, facendola cadere per terra e procurandole lesioni giudicate guaribili in 40 giorni dai sanitari del locale Ospedale.

La ricostruzione dettagliata dell’episodio da parte degli inquirenti, avvenuta attraverso l’acquisizione di immagini delle telecamere comunali e i riscontri testimoniali, ha portato all’identificazione del malfattore, già noto alle
Forze dell’ordine, in quanto pluripregiudicato e protagonista di reati analoghi, tra l’altro al momento sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

La conseguente richiesta di emissione di misura cautelare avanzata dall’Ufficio
requirente spoletino sulla base dei plurimi, univoci e concordanti elementi indiziari raccolti dai Carabinieri, ha determinato l’emissione, da parte del GIP, del provvedimento cautelare custodiale, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti del rapinatore, eseguita immediatamente dai militari della Sezione Radiomobile di Foligno, che hanno rintracciato il soggetto.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Spoleto

“Liederabend” martedì sera alla Sala Pegasus

Spoleto

Scontro tra auto e moto sulla strada di Forca di Cerro, gravissimo 31enne

Assisi

A Carlo Angeletti il riconoscimento di benemerito di Assisi alla memoria: la proposta

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Gaza, Macron: “Espansione operazione Idf preannuncia disastro epocale”
Ultim'ora Italia

Bimbo di 4 anni muore per un colpo di calore in Sardegna

Ultim'ora Italia

Medvedev, crisi senza fine: eliminato a Cincinnati. E mette la testa nel frigo

Foligno

Lite condominiale per la musica alta si trasforma in rissa, 3 denunce

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!