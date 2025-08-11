Scippa e ferisce 79enne, rapinatore identificato: era il libertà vigilata - Tuttoggi.info

È stato identificato il rapinatore che avrebbe scippato e ferito una donna di 79 anni il 12 luglio scorso nel centro di Foligno. Si tratta di un 43enne campano, sottoposto alla misura della libertà vigilata per altre vicende e che ora è finito agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Ad eseguire l’arresto, su ordine del gip di Spoleto, i carabinieri della Compagnia di Foligno.

L’accurata indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, ha consentito di identificare il responsabile del

reato avvenuto nel centro di Foligno lo scorso 12 luglio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, circolando con la sua bicicletta evidentemente col fine di individuare possibili vittime da derubare, ha raggiunto l’anziana donna e, per impossessarsi della borsetta contenente denaro e documenti, l’ha colpita violentemente alla spalla destra, facendola cadere per terra e procurandole lesioni giudicate guaribili in 40 giorni dai sanitari del locale Ospedale.



La ricostruzione dettagliata dell’episodio da parte degli inquirenti, avvenuta attraverso l’acquisizione di immagini delle telecamere comunali e i riscontri testimoniali, ha portato all’identificazione del malfattore, già noto alle

Forze dell’ordine, in quanto pluripregiudicato e protagonista di reati analoghi, tra l’altro al momento sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.



La conseguente richiesta di emissione di misura cautelare avanzata dall’Ufficio

requirente spoletino sulla base dei plurimi, univoci e concordanti elementi indiziari raccolti dai Carabinieri, ha determinato l’emissione, da parte del GIP, del provvedimento cautelare custodiale, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti del rapinatore, eseguita immediatamente dai militari della Sezione Radiomobile di Foligno, che hanno rintracciato il soggetto.



