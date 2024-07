Sciopero oggi 4 luglio a Roma dopo morte dipendente Atac: chiusa la metro, orari e info - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Chiuse a Roma le linee A, B/B1, C della metro e quella ferroviaria Termini-Centocelle per lo sciopero dei mezzi indetto per oggi 4 luglio a seguito della morte di un impiegato in un deposito Atac. Lo stop riguarda tutti i mezzi del trasporto pubblico locale, dai bus ai tram, è scattato questa mattina alle 8.30 e andrà avanti fino alle 16.30.

“Nell’esprimere sgomento per l’accaduto e vicinanza alla famiglia del dipendente Atac, vittima dell’incidente nella rimessa di Tor Vergata, mi preme sottolineare che l’azienda e le forze dell’ordine sono al lavoro per capire l’effettiva dinamica dell’evento, escludendo che si sia trattato di incidente sul lavoro. Auspichiamo pertanto di poter avere risposte certe in tempi brevi”, ha dichiarato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.