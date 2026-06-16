Science Calling, alla Camera il podcast che avvicina i cittadini alla ricerca - Tuttoggi.info

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Science Calling, alla Camera il podcast che avvicina i cittadini alla ricerca

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Science Calling, alla Camera il podcast che avvicina i cittadini alla ricerca

Mar, 16/06/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – Raccontare la scienza in modo chiaro e rigoroso è una delle sfide centrali per contrastare la disinformazione in ambito sanitario. Da questa esigenza nasce Science Calling, il podcast pensato per accompagnare il pubblico dentro alcuni tra i principali aspetti della ricerca scientifica. Questi i temi al centro della conferenza stampa che si è svolta presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, su iniziativa di Gian Antonio Girelli, Membro della XII Commissione della Camera dei Deputati e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Prevenzione e la Riduzione del Rischio. L’incontro, realizzato con il contributo non condizionante di Otsuka Pharmaceutical Italy, Argenx Italia e Bayer Italia, è stato dedicato alla presentazione dei risultati complessivi del podcast.
f04/mgg/mrv

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