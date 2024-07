Schlein “Uniti si vince, non pongo veti e non voglio subirne” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Uniti si vince, divisi si perde. Ma non

bisogna rincorrere l’unità fine a se stessa, bisogna costruirla

sui bisogni concreti delle persone”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a “In Onda” su La7. “Non pongo veti e non

intendo subirne più. Il tempo dei veti credo sia finito con

l’esito delle europee: il Partito Democratico è rafforzato nel suo ruolo di perno di costruzione dell’alternativa, ma abbiamo

l’umiltà – e non la presunzione – di sapere che da soli non

bastiamo. Quindi non mettiamo veti su nessuno, vogliamo però

costruire insieme un progetto coerente che dica cosa facciamo sul

lavoro, sui diritti, sulle politiche industriali, sulla scuola e

la sanità”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).