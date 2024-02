Schlein “Meloni non difende agricoltori e nega colpe del governo” - Tuttoggi.info

ALGHERO (ITALPRESS) – “Alessandra Todde è competente ed è innamorata della Sardegna”. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in visita ad Alghero per sostenere il Campo largo di Alessandra Todde in vista delle elezioni Regionali del 25 febbraio. Schlein ha anche attaccato il governo nazionale sulle scelte per il settore dell’agricoltura: “Meloni dice di aver sempre difeso gli agricoltori dalle scelte dell’Unione Europea, ma andrebbero difesi anche dalle sue scelte. Al governo ha perso tempo senza affrontare il tema del giusto prezzo. Gli agricoltori si trovano a vendere a meno del costo di produzione e si sono visti togliere dal governo l’esenzione Irpef. Nega le colpe del suo governo così come quelli del suo governo negano l’emergenza climatica, mentre servono strumenti e risorse per affrontarla”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

