Schlein "Maltempo ha colpito anche la Sicilia occidentale, ora risposte celeri" - Tuttoggi.info

 Schlein "Maltempo ha colpito anche la Sicilia occidentale, ora risposte celeri"
Schlein “Maltempo ha colpito anche la Sicilia occidentale, ora risposte celeri”

ItalPress

Schlein “Maltempo ha colpito anche la Sicilia occidentale, ora risposte celeri”

Gio, 12/02/2026 - 21:03

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi siamo stati a Mazara del Vallo per vedere i danni del ciclone Harry che senza dubbio ha colpito più violentemente la costa jonica, ma non dimentichiamo che si è abbattuto anche sulla Sicilia occidentale”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine dell’iniziativa ‘Vota no per difendere la Costituzione’, al cinema Rouge et Noir a Palermo. “I danni che abbiamo riscontrato oggi sono molto grossi, abbiamo incontrato balneari che in poche ore hanno perso nelle onde alte 8 metri i sacrifici e gli investimenti fatti in un’intera vita di lavoro – aggiunge Schlein -. La violenza del ciclone ha letteralmente mangiato 30 metri di spiaggia, ha spezzato il legno dei lidi e delle passerelle, ha inghiottito le cabine, ha addirittura spezzato il cemento: a questi territori servono risposte celeri, perché quella siciliana è un’economia che vive soprattutto della bella stagione e queste persone devono essere messe in condizione di non perdere la stagione, perché in quel caso il danno sarebbe doppio. Abbiamo voluto verificare di persona anche i danni dell’altro versante, dopo che l’altra volta ero stata a Niscemi e Riposto: servono risposte per tutti”. xd8/vbo/mca1

