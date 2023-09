Schlein "La priorità è la difesa della sanità pubblica" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Ci avviciniamo alla manovra: per noi la priorità è la difesa della sanità pubblica, che ha bisogno di risorse. Si stanno già tagliando i servizi alle persone, si allungano a dismisura i tempi delle liste d’attesa: c’è bisogno di investire fortemente sulla sanità pubblica e di togliere i limiti alle assunzioni, perché i reparti sono in difficoltà. La salute è un diritto di tutti, non accetteremo altri tagli o privatizzazioni”. A dirlo è la segretaria Pd, Elly Schlein, a margine del quarto congresso nazionale di Area democratica per la giustizia, a Palermo. xd8/vbo