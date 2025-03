Schlein contro Meloni: "Difende interesse Trump e Musk, non quello nazionale" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Elly Schlein attacca Giorgia Meloni per le sue parole sul rapporto tra Italia e Stati Uniti, in un’intervista rilasciata al Financial Times. “Giorgia Meloni non ha scelto di difendere l’interesse nazionale, ma quello americano. Anzi, quello di Trump e Musk. Oggi è più chiaro che mai, ha scelto di indossare il cappellino Maga, ammainando di fatto da palazzo Chigi la bandiera italiana e quella europea”, ha detto la segretaria del Pd. “Ed è un problema enorme invece per l’interesse nazionale italiano se la presidente del Consiglio sceglie di dare ragione a chi, come Vance, dà dei parassiti agli europei, insultando quindi anche noi italiani, dopo giorni di imbarazzante silenzio”.

Elly Schlein ha continuato: “Ed è agli italiani che Giorgia Meloni dovrà spiegare perché ha scelto

Trump come ‘primo alleato’, quando il prossimo 2 aprile entreranno in vigore i dazi Usa del 25% sulle nostre merci, sulle nostre eccellenze, che pagheranno le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane. Giorgia Meloni vada dire a loro ‘state calmi, ragazzi, ragioniamoci'”, dice Schlein. “Il governo Meloni si sta trasformando giorno dopo giorno nel cavallo di Troia dell’amministrazione Trump all’interno dell’Unione Europea, in uno strumento degli oligarchi americani utilizzato nel nostro continente per fare i loro interessi. Un fatto grave e imbarazzante per l’Italia, Paese membro fondatore dell’Unione. Questa deriva va fermata, è il momento di difendere i nostri interessi e il nostro orgoglio di italiani e di europei”, ha concluso.

Nell’intervista al Financial Times, “la prima a un giornale straniero” da quando è entrata in carica nel 2022, Giorgia Meloni ha spiegato che “i nostri rapporti con gli Stati Uniti sono i più importanti che abbiamo”, sostenendo che ”l’Italia può avere buoni rapporti con gli Stati Uniti e se c’è qualcosa che l’Italia può fare per evitare uno scontro con l’Europa e costruire ponti, lo farò, e questo è nell’interesse degli europei”.

Per l’Italia, ha ribadito, il presidente americano non rappresenta un avversario, bensì ”il primo alleato”. “Sono conservatrice – ha continuato Meloni -, Trump è un leader repubblicano. Di sicuro sono più vicina a lui che a molti altri, ma capisco un leader che difende i suoi interessi nazionali. Io difendo i miei”.