Schlein “Cinque priorità per la manovra, dal Governo solo tagli” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La nostra proposta su questa manovra si ispira a un’idea diversa di futuro del Paese basata su 5 priorità: difesa della sanità pubblica, istruzione e ricerca, questione della dignità del lavoro e dei salari, politiche industriali, diritti sociali e civili. Priorità che guardano a un’Italia diversa. Quella che il governo ha presentato è una manovra recessiva. Non ci sono investimenti che puntano al rilancio del Paese, è una manovra di austerità con tagli e senza investimenti. Con questo governo si arriverà al minimo storico di spesa sanitaria sul Pil. Ci sono tagli alla scuola pubblica, all’università e alla ricerca, tagli per 7 miliardi agli enti locali, tagli all’industria e alle imprese”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha illustrato in conferenza stampa gli emendamenti presentati dal partito alla manovra economica che ha iniziato l’iter parlamentare. “Questa è una manovra criticata da tutti e anche la maggioranza non è così soddisfatta, visto che ha presentato più di mille emendamenti. Siamo qui per spiegare come noi avremmo fatto la manovra. La nostra idea è come tenere insieme queste 5 priorità. Non c’è nulla sul costo dell’energia, altri paesi hanno adottato politiche specifiche, stanno dismettendo il futuro industriale del Paese”, ha aggiunto.

