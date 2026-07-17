Schlein "C'è ancora tanto da fare per contrastare le mafie" - Tuttoggi.info

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Schlein “C’è ancora tanto da fare per contrastare le mafie”

ItalPress

Schlein “C’è ancora tanto da fare per contrastare le mafie”

Sab, 18/07/2026 - 00:02

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PALERMO (ITALPRESS) – “C’è ancora tanto da fare per contrastare le mafie, le loro infiltrazioni nell’economia legale, nelle istituzioni e nella politica, il modo in cui fanno interessi e in cui portano avanti minacce e intimidazioni”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di “Legami di memoria”, incontro al Centro studi Paolo e Rita Borsellino a Palermo. “Solo qualche mese fa, proprio qui a Palermo, ho incontrato alcuni esercenti colpiti da intimidazioni mafiose a Sferracavallo – aggiunge Schlein -. Non vanno lasciati da soli, serve un abbraccio di tutta la comunità non solo cittadina ma anche regionale e nazionale”. “Bisogna continuare ad alzare la guardia e i presidii di legalità, soprattutto in anni in cui sono arrivati importanti investimenti, e fare il contrario di quello che è stato fatto ad esempio con l’introduzione del subappalto a cascata nel codice degli appalti: alla fine delle lunghe catene di appalti il lavoro è meno sicuro, i lavoratori sono più ricattabili, è più difficile fare controlli ed è più facile inserirsi per gli interessi criminali delle mafie – ha aggiunto Schlein -. Lo sforzo delle istituzioni e di tutta la politica deve essere quello di rendere più efficaci questi controlli: la battaglia contro la criminalità organizzata non è soltanto repressione o rafforzare il lavoro prezioso e insostituibile che ogni giorno fanno magistratura e forze dell’ordine contro le mafie, ma è anche una battaglia culturale che deve partire dalle scuole per sfidare l’omertà e l’indifferenza; è una battaglia che riguarda anzitutto lo Stato e le politiche pubbliche, perché lo Stato deve sempre arrivare prima della mafia”.

xd8/sat/mca1

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