Schlein "Caso Trapani una vergogna, Governo smantella sanità pubblica" - Tuttoggi.info

TRAPANI (ITALPRESS) – “E’ una vergogna assoluta che ci siano dei malati oncologici che non hanno avuto il referto per mesi e che nel frattempo hanno aggravato le loro condizioni, sviluppato metastasi. Non si può tollerare”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Trapani, commentando il caso legato ai 3300 referti istologici inevasi presso l’Asp trapanese.

“Bisogna che l’investimento nella sanità pubblica aumenti, certamente anche in Sicilia che ne ha fortemente bisogno – ha aggiunto -. Manca personale nei reparti, bisogna assumere medici e infermieri. Noi abbiamo indicato dove trovare 5 miliardi in più per la sanità pubblica, ma a questo governo non interessa la sanità pubblica, come dimostra il decreto in discussione sulle prestazioni sanitarie. Il governo Meloni continua a mentire dicendo di avere fatto il più grande investimento nella sanità pubblica e invece taglia: la loro idea è smantellare la sanità pubblica e portarci alle assicurazioni private. Noi non lo accetteremo”. xo4/vbo/mca2