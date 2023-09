Schintu "A Lampedusa momenti difficili,ma aumentati operatori esperti" - Tuttoggi.info

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “A volte ci cerca la polemica mentre noi siamo abituati a dare una risposta subito. E’ chiaro che spiegare quello che sta avvenendo a volte è difficile anche per noi, come quando su questa Isola arrivano di colpo 10-12 mila persone. Noi abbiamo aumentato il numero degli operatori esperti, ma è stato difficile ieri quando c’è stato qualche momento di tensione con i cittadini di Lampedusa: si è sparsa la voce che avessimo le tende nei nostri mezzi è invece non era assolutamente vero, e noi non faremo ma quel genere di accoglienza”. Lo ha detto Ignazio Schintu, vicesegretario generale della CRI, parlando oggi con i giornalisti davanti all’hotspot di Lampedusa dove, in queste ore, sono presenti circa 1500 migranti ma, per stasera, circa 600/700 persone sono in attesa di trasferimento.

col3/tvi/red