ROMA (ITALPRESS) – Per il ministro della Salute, Orazio Schillaci, i mali maggiori da eliminare per la sanità del futuro “sono le diseguaglianze che ci sono nell’offerta all’interno della nostra Nazione, poi combattere le liste d’attesa, che non si combattono solamente con più fondi ma anche portando avanti il concetto di appropriatezza”.

