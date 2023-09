Schifani "Sui termovalorizzatori attorno a me respiro aria pesante" - Tuttoggi.info

PAESTUM (SALERNO) (ITALPRESS) – “Grazie al ministro Pichetto potremo realizzare i termovalorizzatori in Sicilia con procedure speciali che velocizzano l’iter. A breve dovrebbe arrivare la norma ma già respiro un’aria pesante. C’è chi non li vuole. Poi a volte dobbiamo combattere resistenze burocratiche sul territorio che ci sono e non ci sono, si vedono e non si vedono. Per questo motivo bisogna subito intervenire sull’attuazione della norma secondaria perché c’è il rischio che il sistema burocratico inceppi il paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, partecipando al Berlusconi Day di

Paestum.

(ITALPRESS).

