Schifani "Su crescita Sicilia i dati ci danno ragione, innescata marcia in più" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – “La narrazione tipica di questi ultimi anni è quella di piangersi addosso. Trovare sempre il punto debole rispetto magari a realtà positive, come quelle che intravediamo in questi anni. Non è che noi dichiariamo di avere vinto o avere sconfitto la diseconomia o il calo occupazionale e demografico. Non è così. I dati ci danno ragione: si cresce. Rimangono naturalmente dei problemi, ma non abbiamo la sfera di cristallo. Abbiamo bisogno di tempo, e quello che stiamo utilizzando al meglio. I dati oggettivi danno il senso di una Sicilia che ha innescato una marcia in più, e che spingeremo ancora di più, sempre di più, con l’utilizzo dei fondi sociali di coesione, con la Super Zes 200 milioni che abbiamo inserito con fondi regionali che consentiranno migliori trattamenti tributari alle imprese, fiscali. E questo è un dato. È un dato che va visto con, sì, luci ed ombre, ma in questo momento quello che cresce, il dato più positivo che io intravedo, e forse non sarò – spero di non essere tacciato di egoismo – è quello positivo rispetto agli altri che rimangono. Però il trend è positivo. Questo credo che non possa essere messo in dubbio. Non cantiamo vittoria, però nemmeno piangiamoci addosso”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della quarta edizione del Forum Act Tank Sicilia, al Castello Utveggio di Palermo, dal titolo ‘Strategie e politiche per una Sicilia – al centro del Mediterraneo – aperta, attrattiva e connessa’. L’Act Tank Sicilia è la piattaforma lanciata nel 2021 da TEHA Group con l’obiettivo di definire azioni concrete per dare un impulso alla crescita della Regione. xd6/vbo/gtr