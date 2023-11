Schifani "Sicilia attrattiva per investimenti di alto livello" - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – “La Sicilia si dimostra essere attrattiva per investimenti industriali di altissimo livello. Riscontriamo l’interesse da parte di grossissimi gruppi industriali ad investire e realizzare in Sicilia. Faremo di tutto per semplificare procedure e velocizzare le richieste di investimento. Perché questa è la nostra filosofia”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, a margine della firma di un protocollo di intesa tra la Regione Siciliana e Webuild per promuovere gli investimenti, la formazione professionale e l’avviamento al lavoro in Sicilia, nell’ambito dei cantieri per le infrastrutture ferroviarie e stradali che il gruppo imprenditoriale sta realizzando nell’Isola. L’accordo è stato firmato dal governatore Renato Schifani e dall’amministratore delegato Pietro Salini, in occasione della presentazione dell’iniziativa “Cantiere lavoro Italia”, a Belpasso, nel Catanese.

(Fonte video: Regione Siciliana)